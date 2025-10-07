Rampe di accesso dalla SS 90 alla Sp 236 Sp 283 e Sp 49 danneggiate convenzione tra Provincia e RFI per i lavori di ripristino

Avellinotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sottoscritta una convenzione tra Provincia di Avellino e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per i lavori sulle rampe di accesso dalla SS 90 alla Sp 236, Sp 283 e Sp 49. Queste arterie provinciali sono attraversate quotidianamente dai mezzi impegnati nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rampe - accesso

rampe accesso ss 90Provincia di Avellino, convenzione con Rfi per il ripristino delle rampe danneggiate sulla SS 90 - (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano) hanno sottoscritto una convenzione per l’esecuzione dei lavori di ripristino delle rampe di accesso ... Come scrive orticalab.it

Cerca Video su questo argomento: Rampe Accesso Ss 90