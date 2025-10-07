Bruno Vespa ROMA – La scritta ‘Vespa infame’ è apparsa in uno degli ascensori della sede Rai di via Teulada. Lo ha reso noto la redazione di “Porta a Porta”. L’increscioso episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine che hanno avviato indagini per risalire ai responsabili. Da parte della redazione dell’Opinionista solidarietà a Bruno Vespa. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Rai, scritta “Vespa infame” in ascensore via Teulada: avviata indagine