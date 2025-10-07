Rai compare la scritta Vespa infame in un ascensore di via Teulada Il conduttore | Spiace che sia successo in quella che è casa mia

La scritta “ Vespa infame ” è apparsa in uno degli ascensori della sede Rai di via Teulada. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine che hanno avviato indagini per risalire ai responsabili. La solidarietà verso il giornalista e conduttore di Porta a Porta Bruno Vespa è stata unanime. Da Unirai che parla di «gesto vile» all’ad Rai Giampaolo Rossi che bolla la vicenda come «intimidazioni inaccettabili». «Sono solidale con Bruno Vespa non solo per la scritta ingiuriosa che ha ricevuto, ma anche per il coraggio con cui ha detto quello che andava detto all’esponente della cosiddetta Flotilla. 🔗 Leggi su Open.online