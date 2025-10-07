rai 1 san francesco conquista gli italiani

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Speciale San Francesco Rai1) Mai celebrazione di San Francesco fu più propizia e simbolica, proprio nelle ore in cui Donald Trump scommette il tutto per tutto per mettere la pace in Medio Oriente. Il San Francesco day conquista gli italiani. Sabato mattina su Rai 1 dalle 10 la Santa Messa celebrata dalla Basilica di Assisi è stata vista da quasi 800mila persone col 17% di share. A Sua immagine condotto da Lorena Bianchetti e completamente dedicato al Santo Patrono d’Italia ha tenuto una media di quasi 1 milione di spettatori col 16% e picchi sopra il milione dopo la Messa con collegamenti da Assisi, con punte vicine al 19% e quasi 10mila utenti connessi dai nuovi device. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

