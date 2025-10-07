Ragnedda in ospedale avrebbe tentato il suicidio in carcere

Emanuele Ragnedda, l'imprenditore 41enne in carcere per aver ucciso Cinzia Pinna, tra Palau e Arzachena, da questa notte è ricoverato all'ospedale civile di Sassari. È stato portato nella struttura sanitaria di Sassari a seguito di alcuni gesti autolesionisti e un possibile tentativo di suicidio. Il suo avvocato, Luca Montella, che avrebbe dovuto incontrarlo oggi nella casa circondariale di Bancali, non ha fornito conferme sull'accaduto, ma si recherà sul posto per incontrare il proprio assistito. Avrebbe tentato di gettare il corpo in mare. Intanto proseguono le indagini da parte degli investigatori per ricostruire quanto avvenuto nella vasta tenuta di proprietà di Ragnedda la notte tra l'11 e il 12 settembre scorso, quando di Cinzia Pinna si persero le tracce a Palau. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ragnedda in ospedale, avrebbe tentato il suicidio in carcere

In questa notizia si parla di: ragnedda - ospedale

