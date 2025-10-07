Raggiunto l'accordo definitivo tra Sanremo e Rai il Festival non si sposta per almeno tre anni

Raggiunto l'accordo definitivo tra Rai e il Comune di Sanremo. Il Festival si terrà nella città ligure per i prossimi tre anni e la tv pubblica ha accettato le condizioni poste dalla giunta comunale. Per monitorare il rispetto dell'accordo è nato anche un osservatorio permanente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

De Winter al Milan, accordo raggiunto con il Genoa e con il calciatore: le cifre e le tempistiche, a breve visite mediche e firma

Accordo raggiunto in serata, il Napoli ha un nuovo portiere | Vuole vincere un altro scudetto: Meret va in panchina

Dazi Usa, Meloni: Accordo va raggiunto entro 1° agosto. Deve essere reciprocamente vantaggioso

Secondo Erik Van Haren del De Telegraaf, sarebbe stato raggiunto un accordo multimilionario tra Chris Horner e l'impiegata ex Red Bull che lo aveva accusato di comportamento inappropriato. Per tale motivo, essendoci un patteggiamento, non vi sarà più alc

++#OpenAI e AMD hanno raggiunto un accordo che potrebbe vedere la compagnia guidata da Sam Altman acquisire una partecipazione del 10% nel produttore di chip Advanced Micro Devices. OpenAI utilizzerà 6 gigawatt di unità di elaborazione grafica Inst

Sanremo e Rai: accordo per il festival fino al 2028 - Il Comune di Sanremo e Rai rafforzano la loro storica collaborazione per il Festival della Canzone Italiana, garantendo un futuro ricco di eventi indimenticabili e opportunità culturali. Si legge su notizie.it

Sanremo rimane alla Rai (per altri tre anni): firmato l'accordo - La giunta comunale di Sanremo ha approvato oggi, con apposita delibera, la nuova convenzione con la Rai per l'organizzazione e la realizzazione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo per il ... Lo riporta msn.com