Raffica di furti e rapine arrestato un uomo di 35 anni | incastrato dalle telecamere

Arezzo, 7 ottobre 2025 – Era stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dell’Hotel Pier della Francesca in via Romana. Era Ferragosto e lui, un ladro napoletano di 35 anni, era arrivato in città per commettere una serie di furti tra la zona di Saione e Pesciaiola, considerate “zone rosse” di Arezzo per la presenza di degrado e microcriminalità. All’hotel di via Romana era entrato a volto scoperto e, pur non avendo portato via un grande bottino, aveva provocato diversi danni alla struttura. Peccato che le telecamere lo avessero ripreso chiaramente “con le mani nella marmellata”. Furto e danni al ristorante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

