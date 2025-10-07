Raffica di furti e rapine arrestato un uomo di 35 anni | incastrato dalle telecamere
Arezzo, 7 ottobre 2025 – Era stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dell’Hotel Pier della Francesca in via Romana. Era Ferragosto e lui, un ladro napoletano di 35 anni, era arrivato in città per commettere una serie di furti tra la zona di Saione e Pesciaiola, considerate “zone rosse” di Arezzo per la presenza di degrado e microcriminalità. All’hotel di via Romana era entrato a volto scoperto e, pur non avendo portato via un grande bottino, aveva provocato diversi danni alla struttura. Peccato che le telecamere lo avessero ripreso chiaramente “con le mani nella marmellata”. Furto e danni al ristorante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: raffica - furti
Raffica di furti in città: porte divelte e danni, bottino di pochi spiccioli
Tormentato dai ladri, quattro furti a raffica al Punto Gomme. “Ora non dormo più”
Raffica di furti a Il Seme, il centro disabili denuncia: “Chi può fare una cosa del genere a questi ragazzi?”
Marsala, furti a raffica tra ville e campagne. Ladri in casa e negli uliveti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Taranto, raffica di furti nei locali del centro: ladro seriale rischia il carcere - X Vai su X
Raffica di furti e rapine, arrestato un uomo di 35 anni: incastrato dalle telecamere - A Ferragosto, in un hotel in via Romana ad Arezzo, era entrato a volto scoperto provocando diversi danni alla struttura. Lo riporta msn.com
Raffica di rapine nel Napoletano, arrestato 49enne - Torre Annunziata e Torre del Greco: cinque rapine in pochi minuti. internapoli.it scrive