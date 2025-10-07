Si sono ritrovati ancora una volta gli ex alunni del liceo Righi diplomatisi ormai da oltre mezzo secolo. "Quando i ‘ragazzi’ della 5ª del Liceo Scientifico Righi ‘maturarono’ – raccontano – era il lontano 1969, al par loro maturava nelle piazze, nelle scuole oltreché nelle fabbriche il leggendario ‘68’ che sconvolse l’Italia e il mondo, mentre gli astronauti di Apollo 11 allunavano proprio nei giorni dell’ esame. Da allora si sono incontrati periodicamente per non sfilacciare quei legami nati sui banchi di scuola e che poi diverranno maestri di vita. Si sono ritrovati in dieci in Quel Castello di Diegaro sabato scorso per ricordare il passato e ritrovare la festosa unione di un tempo dove si alternava lo studio alle “patacate” giovanili, altri non hanno potuto partecipare per problemi di salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raduno dei ‘maturi’ del 1969 al Liceo scientifico ‘Righi’