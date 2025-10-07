Radioterapia più veloce e mirata al Sant’Anna | in funzione il nuovo acceleratore TrueBeam

Quicomo.it | 7 ott 2025

Nel reparto di Radioterapia dell’ospedale SantAnna, diretto da Sofia Meregalli, è entrato in funzione un nuovo acceleratore lineare di ultima generazione (TrueBeam Varian), affiancato a quello installato lo scorso anno grazie ai fondi PNRR–Missione 6.Queste apparecchiature erogano la dose in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

