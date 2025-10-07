Race for the Cure Villaggio della Salute e Charity Gala a Caserta con Komen Italia
Con un’edizione speciale della Race for the Cure, il Villaggio della salute di Caserta sarà realizzato il 10-11-12 ottobre in Piazza Carlo di Borbone. Caserta ospita il VI Villaggio della Salute che Komen Italia realizza nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “La Prevenzione è il nostro capolavoro”. Komen Italia realizzerà nel mese di ottobre 14 Villaggi della . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: race - cure
Sport e lotta contro i tumori Race for the cure ai Giardini
Brescia pronta ad accogliere l'11ª edizione della Race for the Cure
Race for the Cure, ai Giardini Margherita fino a domenica il Villaggio della Salute fra musica, solidarietà e sport: programma
*A Salerno, la "Carovana della prevenzione"* ? Torna a Salerno "Race for the Cure", la più importante manifestazione in Italia e nel mondo per la lotta contro i tumori al seno Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #salerno #prevenzione #carovana #tor
Race for the Cure, in più di 10mila a Brescia per la prevenzione ai tumori
Komen Italia, a Caserta le attività della Race for the Cure - Le Unità Mobili della Carovana della Prevenzione saranno presenti in Piazza Carlo Borbone ... ilmattino.it scrive
Caserta, Villaggio della Salute: tre giorni di screening gratuiti e una speciale “Race for the Cure” - Caserta apre le porte alla prevenzione: dal 10 al 12 ottobre, in piazza Carlo di Borbone, arriva il sesto Villaggio della Salute di Komen Italia, tappa della ... Scrive pupia.tv