Race for the Cure Villaggio della Salute e Charity Gala a Caserta con Komen Italia

2anews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un’edizione speciale della Race for the Cure, il Villaggio della salute di Caserta sarà realizzato il 10-11-12 ottobre in Piazza Carlo di Borbone. Caserta ospita il VI Villaggio della Salute che Komen Italia realizza nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “La Prevenzione è il nostro capolavoro”. Komen Italia realizzerà nel mese di ottobre 14 Villaggi della . 🔗 Leggi su 2anews.it

race for the cure villaggio della salute e charity gala a caserta con komen italia

© 2anews.it - Race for the Cure, Villaggio della Salute e Charity Gala a Caserta con Komen Italia

In questa notizia si parla di: race - cure

Sport e lotta contro i tumori Race for the cure ai Giardini

Brescia pronta ad accogliere l'11ª edizione della Race for the Cure

Race for the Cure, ai Giardini Margherita fino a domenica il Villaggio della Salute fra musica, solidarietà e sport: programma

Komen Italia, a Caserta le attività della Race for the Cure - Le Unità Mobili della Carovana della Prevenzione saranno presenti in Piazza Carlo Borbone ... ilmattino.it scrive

race for the cureCaserta, Villaggio della Salute: tre giorni di screening gratuiti e una speciale “Race for the Cure” - Caserta apre le porte alla prevenzione: dal 10 al 12 ottobre, in piazza Carlo di Borbone, arriva il sesto Villaggio della Salute di Komen Italia, tappa della ... Scrive pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Race For The Cure