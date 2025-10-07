Raccontare il presente…Immaginare il futuro domani gli Stati Generali del Mercato Food & Beverage 2025 in Italia

Italgrob, la Federazione Italiana dei Distributori Horeca, annuncia gli Stati Generali del Mercato Food & Beverage 2025, "Raccontare il presente.Immaginare il futuro", l'appuntamento di riferimento per il mondo dei consumi "fuori casa", in programma mercoledì 8 ottobre 2025 alle ore 10.30, presso il.

