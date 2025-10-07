Rabiot su Milan Como | Assurdo giocare in Australia! Ora vi spiego il perché
Rabiot sorpreso: «Milan-Como in Australia? È assurdo, ma ci adattiamo» Il centrocampista francese Adrien Rabiot, protagonista di un ottimo avvio con la maglia del Milan, si è raccontato in un’intervista rilasciata durante il ritiro della Nazionale francese. Tra i vari argomenti trattati, uno in particolare ha attirato l’attenzione: la sua reazione alla notizia che il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: rabiot - milan
Rabiot per il Milan, avvistato a Hong Kong: “Best skills under Allegri”
Rabiot al Milan con Allegri, ci risiamo: le cifre dell’affare
Mercato Ligue 1: Rabiot, la scelta è fatta: «Resto al Marsiglia. Ho rifiutato offerte allettanti per questo progetto. Ho dato la mia parola al presidente». L’ex Juve chiude le porte al Milan e alle sirene arabe
Milan-Como in Australia ? #Rabiot non ci sta : “È totalement pazzesco. Poi sono accordi economici affinché il campionato abbia una certa visibilità, tutto questo è al di sopra di noi (…) È pazzesco fare così tanti chilometri per far giocare una partita fra due squa - X Vai su X
Pagelle Milan: Modric genio e sostanza, Leao manca di cattiveria. Rabiot e Allegri… - facebook.com Vai su Facebook
Rabiot su Milan Como: «Assurdo giocare in Australia! Ora vi spiego il perché» - È assurdo, ma ci adattiamo» Il centrocampista francese Adrien Rabiot, protagonista di un ottimo avvio con la maglia del Milan, si è raccontato in un’intervis ... Come scrive calcionews24.com
Rabiot duro: "Milan-Como in Australia è completamente folle. Quando vedo Modric resto senza parole" - L'impatto di Adrien Rabiot con la maglia del Milan è stato fin da subito molto importante, tanto che dal suo arrivo il tecnico Massimiliano Allegri lo ... Riporta msn.com