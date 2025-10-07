Rabiot si espone sul Milan che giocherà in Australia | È completamente folle Poi elogia così il calcio italiano e sulla Juve… Tutte le dichiarazioni

Rabiot si espone sul Milan che giocherà in Australia: tutte le dichiarazioni dell'ex centrocampista della Juve. L'ex centrocampista della Juve, adesso al Milan, Adrien Rabiot ha parlato a Le Figaro. SILENZIO DOPO L'ADDIO AL MARSIGLIA – « Volevo concentrarmi solo sul calcio, sulle mie prime settimane in questo nuovo club e in questa nuova vita, era importante. In generale, non sono uno che si esprime molto fuori dal campo, ma in quel momento era davvero il momento di focalizzarsi, di ripartire con la mente completamente sul calcio ». MILAN COMO IN AUSTRALIA – « Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como.

