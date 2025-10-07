Rabiot non ci sta dopo aver saputo di Milan-Como in Australia | Una follia tutto questo è assurdo

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rabiot non usa giri di parole per rendere noto il suo pensiero sulla partita Milan-Como che si giocherà in Australia: "È completamente folle, dobbiamo adattarci, come sempre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rabiot - dopo

De Zerbi mette fuori squadra Rabiot e Rowe dopo la lite negli spogliatoi: cosa succederà ora

Rabiot torna in Serie A? Cosa succede dopo che il Marsiglia lo ha messo fuori rosa! Due big pensano all’ex Juventus, novità

De Zerbi mette alla porta Rabiot dopo la lite negli spogliatoi: non lo vuole più in squadra

rabiot sta dopo averRabiot non ci sta dopo aver saputo di Milan-Como in Australia: “Una follia, tutto questo è assurdo” - Como che si giocherà in Australia: “È completamente folle, dobbiamo adattarci, come sempre”. Scrive fanpage.it

rabiot sta dopo averRabiot duro: "Milan-Como in Australia è completamente folle. Quando vedo Modric resto senza parole" - L'impatto di Adrien Rabiot con la maglia del Milan è stato fin da subito molto importante, tanto che dal suo arrivo il tecnico Massimiliano Allegri lo ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rabiot Sta Dopo Aver