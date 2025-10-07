Rabiot | L’Italia vive di calcio è un paese di veri intenditori

Pianetamilan.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di un'intervista per 'Le Figaro', il centrocampista del Milan Adrien Rabiot si è soffermato sulla cultura calcistica italiana, dimostrando di apprezzarla parecchio. Tutto un altro clima rispetto alla Francia, a suo avviso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

rabiot l8217italia vive di calcio 232 un paese di veri intenditori

© Pianetamilan.it - Rabiot: “L’Italia vive di calcio, è un paese di veri intenditori”

In questa notizia si parla di: rabiot - italia

Rabiot Inter, parla la madre-agente: «L’esclusione del Marsiglia uno shock, c’entra anche De Zerbi! Non va escluso un ritorno in Italia, ecco perché»

Rabiot, interviene la mamma-agente: «Valuteremo progetti seri in Italia. È stato uno shock, i dirigenti ci hanno comunicato che…». Ecco le squadre interessate in Serie A

Calciomercato Milan, Rabiot torna in Italia? Le parole della madre-agente

rabiot l8217italia vive calcioRabiot si espone sul Milan che giocherà in Australia: «È completamente folle». Poi elogia così il calcio italiano e sulla Juve… Tutte le dichiarazioni - Rabiot si espone sul Milan che giocherà in Australia: tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juve L’ex centrocampista della Juve, adesso al Milan, Adrien Rabiot ha parlato a Le Figaro. Scrive msn.com

rabiot l8217italia vive calcioRabiot: "Milan-Como in Australia? Pazzesco. Ma dobbiamo adattarci" - Como che si giocherà in Australia: "Dobbiamo adattarci, come sempre. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Rabiot L8217italia Vive Calcio