Rabiot | L’Italia vive di calcio è un paese di veri intenditori
Nel corso di un'intervista per 'Le Figaro', il centrocampista del Milan Adrien Rabiot si è soffermato sulla cultura calcistica italiana, dimostrando di apprezzarla parecchio. Tutto un altro clima rispetto alla Francia, a suo avviso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: rabiot - italia
Rabiot Inter, parla la madre-agente: «L’esclusione del Marsiglia uno shock, c’entra anche De Zerbi! Non va escluso un ritorno in Italia, ecco perché»
Rabiot, interviene la mamma-agente: «Valuteremo progetti seri in Italia. È stato uno shock, i dirigenti ci hanno comunicato che…». Ecco le squadre interessate in Serie A
Calciomercato Milan, Rabiot torna in Italia? Le parole della madre-agente
Adrien #Rabiot: “Sono contento di tornare allo Stadium domenica: per me sarà una partita emozionante. Sono contento di essere tornato in Italia e sono molto felice all’#ACMilan. Nei 5 anni alla #Juventus mi sono trovato molto bene, ma domenica spero di vin - facebook.com Vai su Facebook
#Rowe: “#Italiano come #DeZerbi. #Rabiot? Non ci sono rancori” - X Vai su X
Rabiot si espone sul Milan che giocherà in Australia: «È completamente folle». Poi elogia così il calcio italiano e sulla Juve… Tutte le dichiarazioni - Rabiot si espone sul Milan che giocherà in Australia: tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juve L’ex centrocampista della Juve, adesso al Milan, Adrien Rabiot ha parlato a Le Figaro. Scrive msn.com
Rabiot: "Milan-Como in Australia? Pazzesco. Ma dobbiamo adattarci" - Como che si giocherà in Australia: "Dobbiamo adattarci, come sempre. Come scrive sport.sky.it