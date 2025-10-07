Rabiot è tornato a parlare oggi, mentre cresce la pressione dei media che vogliono sapere cosa sia davvero accaduto prima del suo addio al Marsiglia. Scrive L’Équipe: “Adrien Rabiot non aveva rilasciato interviste dal suo brusco addio al Marsiglia, avvenuto il 1° settembre. Più di due settimane dopo una rissa con il suo compagno di squadra Jonathan Rowe, il centrocampista trentenne si era trasferito al Milan e aveva parlato solo durante la conferenza stampa di presentazione. Rabiot ha concesso poi un’intervista a Le Figaro oggi, in occasione del raduno della nazionale francese, che affronterà l’Azerbaigian venerdì (20:45) e l’Islanda lunedì (20:45) nelle qualificazioni ai Mondiali 2026?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rabiot: «Ho vinto sia al Psg che alla Juve, a Marsiglia invece non ho avuto abbastanza tempo»