Rabiot | Ho vinto sia al Psg che alla Juve a Marsiglia invece non ho avuto abbastanza tempo
Rabiot è tornato a parlare oggi, mentre cresce la pressione dei media che vogliono sapere cosa sia davvero accaduto prima del suo addio al Marsiglia. Scrive L’Équipe: “Adrien Rabiot non aveva rilasciato interviste dal suo brusco addio al Marsiglia, avvenuto il 1° settembre. Più di due settimane dopo una rissa con il suo compagno di squadra Jonathan Rowe, il centrocampista trentenne si era trasferito al Milan e aveva parlato solo durante la conferenza stampa di presentazione. Rabiot ha concesso poi un’intervista a Le Figaro oggi, in occasione del raduno della nazionale francese, che affronterà l’Azerbaigian venerdì (20:45) e l’Islanda lunedì (20:45) nelle qualificazioni ai Mondiali 2026?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Rabiot: «Ho vinto sia al Psg che alla Juve, a Marsiglia invece non ho avuto abbastanza tempo» L'intervista a Le Figaro. Ha accettato solo a condizione di non tornare sul caso Marsiglia né riaccendere polemiche. «Se ho qualcosa da dire, lo dico. Non mi nasc
Dal @Corriere: Luka Modric e Adrien Rabiot sono i primi ad arrivare e gli ultimi a lasciare Milanello. ? Rispetto all'anno scorso è cambiato tutto: nessuno si presenta più in ritardo. Tra i giocatori gira una frase emblematica: «Se è puntuale lui che ha vinto
