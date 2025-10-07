Rabiot | Al PSG e a Torino ho vinto anche a Milano spero di poter lasciare quel segno

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan ora in ritiro con la Nazionale francese, ha rilasciato un'intervista a 'Le Figaro'. Ecco alcuni estratti della sua intervista al quotidiano francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rabiot: “Al PSG e a Torino ho vinto, anche a Milano spero di poter lasciare quel segno”

Rabiot Juventus, il ritorno a Torino è davvero possibile? Balzarini si espone: ecco cosa ha detto sul centrocampista in uscita dal Marsiglia

Rabiot Juventus, arrivano conferme: tornare a Torino è la sua priorità assoluta, ne ha parlato con Chiellini! Le ultimissime

Rabiot vuole la Juve: «Torino è la mia priorità». Ma la società valuta O’Riley

Dati ufficiali Lega Serie A Nel pari di Torino, il motore del #Milan è stato Adrien #Rabiot: 11.22 km percorsi, di cui oltre 8 in corsa e 2.5 km in sprint. Una maratona rossonera. #JuventusMilan #SerieA

"Persi due punti, potevamo vincere qui a Torino, torniamo a Milano con il rimpianto di non averlo fatto". La mentalità di Rabiot ? #ACMilan

Rabiot: «Ho vinto sia al Psg che alla Juve, a Marsiglia invece non ho avuto abbastanza tempo» - Rabiot torna a parlare dopo l’addio al Marsiglia, ma evita polemiche e si concentra su rispetto, lavoro e ambizioni future. ilnapolista.it scrive

Capello su Rabiot: "A Torino non l’ho mai visto ai livelli attuali" - Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha scritto in vista della gara di stasera a Torino tra i bianconeri di Tudor e i rossoneri di ... Come scrive milannews.it