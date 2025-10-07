RL Stine porta Stinetinglers in tv | in arrivo la prima serie animata del creatore di Piccoli Brividi

Sta per arrivare sul piccolo schermo il primo show animato dell'autore di una delle saghe letterarie per ragazzi più famose al mondo. Stinetinglers di R.L. Stine sta per diventare una serie animata. Dietro il progetto c'è Limestone Animation, nuovo studio di animazione e produzione digitale di Toronto, in Canada. Si tratta della prima volta che un prodotto di Stine viene trasformato in una serie televisiva animata. Limestone è una casa di produzione giovane ma fondata da due veterani del settore come Sean Connolly e Donnie McIntyre. Il successo di Piccoli brividi di R.L. Stine Lo scrittore R.L. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

