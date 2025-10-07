RL Stine l' autore di Piccoli Brividi avrà la sua prima serie animata basata su Stinetinglers
Sta per arrivare sul piccolo schermo il primo show animato dell'autore di una delle saghe letterarie per ragazzi più famose al mondo. Stinetinglers di R.L. Stine sta per diventare una serie animata. Dietro il progetto c'è Limestone Animation, nuovo studio di animazione e produzione digitale di Toronto, in Canada. Si tratta della prima volta che un prodotto di Stine viene trasformato in una serie televisiva animata. Limestone è una casa di produzione giovane ma fondata da due veterani del settore come Sean Connolly e Donnie McIntyre. Il successo di Piccoli brividi di R.L. Stine Lo scrittore R.L. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: stine - autore
Quindi secondo la Presidente Meloni sarebbe la Flotilla a mettere a repentaglio la pace. Non Netanyahu, non gli autori del genocidio, non chi ha fatto carta straccia del diritto internazionale e ha deciso che il mare palestinese di Gaza è roba sua, ma la Flotilla. - facebook.com Vai su Facebook
R.L. Stine porta Stinetinglers in tv: in arrivo la prima serie animata del creatore di Piccoli Brividi - Sta per arrivare sul piccolo schermo il primo show animato dell'autore di una delle saghe letterarie per ragazzi più famose al mondo. Riporta movieplayer.it
Da trent'anni faccio paura ai bambini: intervista a R.L. Stine, autore di "Piccoli brividi" - Stine inizia la sua carriera letteraria a fine anni Sessanta con lo pseudonimo rassicurante di Jovial Bob Stine. Come scrive repubblica.it