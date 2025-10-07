Casa di Trump casa di Putin Craig Unger torna a ‘sparare’ su un repubblicano con il suo nuovo libro

La vittoria di Donald Trump nel 2017 alle elezioni presidenziali americane sarebbe stata determinata dall’appoggio della Russia di Putin, attraverso la lunga mano della Mafia russa. È questa l’ardita tesi, corroborata da numerosi dati e testimonianze, di Craig Unger nel suo ultimo libro Casa di Trump, casa di Putin. A distanza di oltre 20 anni dal suo best seller House of Bush, House of Saud (sugli intrecci finanziari tra la famiglia Bush, il fondo Carlyle e la dinastia Saudita n.d.r) il giornalista americano prendere a modello il motto del giudice eroe Giovanni Falcone ”follow the money” per ricostruire la parabola affaristica e poi politica dell’attuale Presidente americano, sullo sfondo di torbidi intrecci politici, finanziari e criminali. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - "Casa di Trump casa di Putin”. Craig Unger torna a ‘sparare’ su un repubblicano con il suo nuovo libro

In questa notizia si parla di: casa - trump

Portavoce Casa Bianca: Trump è in ottima salute. Ha insufficienza venosa cronica alle gambe

Dazi e migranti, i primi sei mesi di Trump alla Casa Bianca

Trump incontra il Presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr. alla Casa Bianca – Il video

Donald Trump, parlando con i reporter alla Casa Bianca dei licenziamenti di massa che aveva minacciato a causa dello shutdown, ha detto che sono in corso. #ANSA Vai su Facebook

Donald Trump, parlando con i reporter alla Casa Bianca dei licenziamenti di massa che aveva minacciato a causa dello shutdown, ha detto che sono in corso. #ANSA - X Vai su X

Casa Bianca, per Trump offerta di Putin su Start è buona - "Trump è al corrente dell'offerta di Putin di estendere l'accordo Start" sulle armi nucleari e "pensa sia un buona idea". Si legge su ansa.it

L'ira di Trump. Per punire Putin ora darà informazioni a Kiev per colpire raffinerie russe - Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina informazioni su obiettivi da colpire in Russia. Segnala iltempo.it