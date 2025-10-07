Casa di Trump casa di Putin Craig Unger torna a ‘sparare’ su un repubblicano con il suo nuovo libro

La vittoria di Donald Trump nel 2017 alle elezioni presidenziali americane sarebbe stata determinata dall’appoggio della Russia di Putin, attraverso la lunga mano della Mafia russa. È questa l’ardita tesi, corroborata da numerosi dati e testimonianze, di Craig Unger nel suo ultimo libro Casa di Trump, casa di Putin. A distanza di oltre 20 anni dal suo best seller House of Bush, House of Saud (sugli intrecci finanziari tra la famiglia Bush, il fondo Carlyle e la dinastia Saudita n.d.r) il giornalista americano prendere a modello il motto del giudice eroe Giovanni Falcone ”follow the money” per ricostruire la parabola affaristica e poi politica dell’attuale Presidente americano, sullo sfondo di torbidi intrecci politici, finanziari e criminali. 🔗 Leggi su Follow.it

