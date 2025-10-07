Quinta edizione di Bimbinfesta il festival diffuso dell’infanzia e della famiglia ad alberobello

Baritoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberobello si prepara ad accogliere la 5ª edizione di Bimbinfesta, il Festival diffuso dellinfanzia e della famiglia, in programma dal 5 ottobre al 30 novembre 2025.L’iniziativa, dedicata ai bambini del primo ciclo della scuola primaria e alla fascia educativa 0-6 anni, si aprirà con una. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quinta - edizione

Trani: “Notte delle lanterne” Quinta edizione

Feo Fest – Nocturna, via alla quinta edizione: a Foiano di Val Fortore dal 17 al 20 luglio

Comonext lancia la quinta edizione di Startup Lab

Cerca Video su questo argomento: Quinta Edizione Bimbinfesta Festival