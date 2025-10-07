Questo terrorista tagliateste non è il leader siriano Ahmed al-Sharaa

Negli ultimi giorni un collage che circola su Facebook, X e Instagram ha scatenato l’indignazione degli utenti. Nei vari post si vedono due foto affiancate: una del presidente siriano Ahmed al-Sharaa in una sala dell’ONU, e nell’altra un uomo che regge due teste mozzate. I post accusano il Presidente di essere lo stesso uomo della foto macabra e lo collegano a crimini di massa. A questo si aggiunge l’accusa di aver supportato Netanyahu durante il suo discorso alle Nazioni Unite. Queste affermazioni sono false. Per chi va di fretta. Il collage è fuorviante: le due immagini non ritraggono la stessa persona. 🔗 Leggi su Open.online