Questo orologio automatico Invicta a 80 euro per il Prime Day è l' offerta ideale per entrare finalmente nel team Pepsi

Entrare nel team Pepsi è senz'altro l'aspirazione di molti, moltissimi appassionati di orologi. E ora, grazie agli sconti in corso su Amazon per la Festa delle Offerte Prime - alias il Prime Day di ottobre - è possibile farlo passando dalla porta privilegiata dei segnatempo automatici, ma senza mettere alla prova il conto in banca. Ok, tranquilli, andiamo con ordine: la combinazione di rosso e blu sulla ghiera, che richiama appunto i colori delle lattine Pepsi, è diventata iconica soprattutto grazie al Rolex GMT-Master II, capolavoro della corona che dagli anni '50 a oggi non ha mai smesso di far palpitare i nostri cuori.

