Quello schiaffo ai pm Volevano batterci per via giudiziaria
nostro inviato a Lamezia Terme (Cz) "Ho l'assoluta certezza di non aver mai avuto condotte censurabili nella mia vita". È un Roberto Occhiuto visibilmente stanco e provato (come dimostra il cerotto rosso antidolorifico che spunta dal collo) quello che congela le interviste tv per rispondere al Giornale sulla questione giudiziaria. La sua vittoria e la sua proclamazione quasi plebiscitaria sono una rivincita su chi sperava di disarcionarlo senza passare dalle urne, una prassi che in Calabria abbiamo visto fin troppe volte, ma anche un messaggio alla magistratura. "Ho anche la convinzione - aggiunge - che il clamore mediatico che è stato dato alla vicenda giudiziaria renderà le indagini ancora più approfondite", dice con un sorriso stanco ma mai rassegnato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: schiaffo - volevano
Giancarlo Magalli ha risposto a Katia Ricciarelli, che a Verissimo aveva dichiarato di volergli dare uno schiaffo per le sue parole su Pippo Baudo La replica di Magalli Vai su Facebook
Quello schiaffo ai pm. "Volevano batterci per via giudiziaria" - "Ma ora serve la pacificazione" ... Scrive msn.com