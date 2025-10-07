quello schiaffo ai pm volevano batterci per via giudiziaria

nostro inviato a Lamezia Terme (Cz) "Ho l'assoluta certezza di non aver mai avuto condotte censurabili nella mia vita". È un Roberto Occhiuto visibilmente stanco e provato (come dimostra il cerotto rosso antidolorifico che spunta dal collo) quello che congela le interviste tv per rispondere al Giornale sulla questione giudiziaria. La sua vittoria e la sua proclamazione quasi plebiscitaria sono una rivincita su chi sperava di disarcionarlo senza passare dalle urne, una prassi che in Calabria abbiamo visto fin troppe volte, ma anche un messaggio alla magistratura. "Ho anche la convinzione - aggiunge - che il clamore mediatico che è stato dato alla vicenda giudiziaria renderà le indagini ancora più approfondite", dice con un sorriso stanco ma mai rassegnato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

