Quello che le badanti non dicono
Le badanti a Bologna sono prevalentemente donne emigrate dall’Est Europa. Di loro, che tra difficoltà psicologiche e di lavoro irregolare si occupano quotidianamente dei nostri anziani, c’è sempre più bisogno. Ma a preoccuparsi del loro benessere, spesso, sono solo le amiche che fanno lo stesso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: badanti - dicono
Servirebbero almeno 50 miliardi se all’improvviso andasse in frantumi quel pilastro di vetro, che nessuno vede, ma che con 7 milioni di caregiver familiari e 1,5 milioni di badanti sorregge il nostro welfare: secondo recenti calcoli del ministero dell’Economia, u Vai su Facebook
Manuel Pia è un chitarrista e le ha già chiesto la mano. «È più piccolo di me, ma io mi sento sempre una ragazzina. Dicono che lui se ne approfitta, che io sono rimbambita, che lui mi fa da badante» - X Vai su X
Quello che le badanti non dicono - Le solitudini che si uniscono, il passaparola e il mondo delle agenzie per trovare lavoro. Lo riporta bolognatoday.it