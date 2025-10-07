Quello che le badanti non dicono

Bolognatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le badanti a Bologna sono prevalentemente donne emigrate dall’Est Europa. Di loro, che tra difficoltà psicologiche e di lavoro irregolare si occupano quotidianamente dei nostri anziani, c’è sempre più bisogno. Ma a preoccuparsi del loro benessere, spesso, sono solo le amiche che fanno lo stesso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

