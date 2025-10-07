Quella è la porta esci Grande Fratello le parole di Simona Ventura gelano il concorrente

La prima settimana all’interno della casa più spiata d’Italia non è stata affatto semplice per un concorrente. Entrato al Grande Fratello con l’atteggiamento determinato che da sempre lo contraddistingue, ha vissuto giorni carichi di tensione, spesso lamentandosi dei comportamenti dei suoi coinquilini. A suo dire, alcuni concorrenti avrebbero assunto atteggiamenti poco rispettosi, fuori luogo per un contesto in cui la convivenza e il rispetto reciproco dovrebbero essere fondamentali. E anche durante la diretta del 6 ottobre, lui non ha nascosto i malumori, confermando di aver avuto più di uno scontro con gli altri inquilini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it