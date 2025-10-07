C’è un vecchio adagio che nel calcio torna sempre buono: sbagliare è umano, perseverare è da. zona bassa della classifica. E la Fiorentina, oggi dodicesima difesa della Serie A con otto gol al passivo, sembra volerlo riscrivere a modo suo. Numeri alla mano, rispetto alla scorsa stagione i viola hanno incassato appena una rete in più dopo le stesse giornate. Ma la sensazione è diversa: la squadra di Pioli appare più fragile, più disattenta e soprattutto più incline a ripetere gli stessi peccati di sempre. Quei "dettagli" – come li definisce l’allenatore – che separano la solidità dalla leggerezza e, di conseguenza, la vittoria dalla sconfitta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Quei ‘dettagli’ da limare. Emergenza palle inattive. Già quattro le reti subite. E tutte prese in fotocopia