Quattro piazze di Foggia pronte a rifarsi il look | come diventeranno circa 6 milioni per trasformarle

Foggiatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approvati in Giunta comunale quattro progetti di rigenerazione urbana rientranti nella strategia candidata nel Programma Regionale Puglia Fesr-Fse 2021-2027, Sviluppo Territoriale e Urbano, e individuati tra quelli già indicati nella strategia presentata nei mesi scorsi, congiuntamente ai comuni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

