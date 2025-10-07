Quattro cantieri aperti per opere di protezione

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accelerata nelle opere a protezione delle emergenze idriche in città. Dopo gli interventi avviati nei giorni scorsi lungo il fiume Lamone, nella zona dell’Orto Bertoni e nell’area del Borgo attorno a via Cimatti, Faenza conta oggi ben quattro cantieri aperti. L’obiettivo è arrivare preparati alla stagione autunnale e invernale, per dare protezione idraulica al centro abitato. Ieri mattina, un sopralluogo congiunto del personale del Comune e della Protezione civile dell’Unione della Romagna Faentina nella zona di via Cimatti è stata l’occasione per verificato l’avanzamento dei lavori. Nel cantiere tra via Cimatti e via Santa Lucia, la ditta incaricata ha iniziato l’abbattimento dei filari di pioppi, un’operazione che affianca l’ultimazione della realizzazione dell’area allagabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

quattro cantieri aperti per opere di protezione

© Ilrestodelcarlino.it - Quattro cantieri aperti per opere di protezione

In questa notizia si parla di: quattro - cantieri

Rischio frane e inondazioni a Carini: al via quattro cantieri per i lavori di messa in sicurezza

Ritorna Sponde Sonore: quattro giorni di concerti, laboratori e incontri ai Cantieri Culturali alla Zisa

Inchieste urbanistica, verso la chiusura delle indagini per quattro cantieri

quattro cantieri aperti opereQuattro cantieri aperti per opere di protezione - Interventi avviati nei giorni scorsi lungo il fiume Lamone, nella zona dell’Orto Bertoni e nell’area del Borgo attorno a via Cimatti. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Le opere stradali a rilento: cantieri aperti dopo 8 anni. Una mezza dozzina quelle con stato d’avanzamento al 99% - da quel lontano 2017 (oltre a uno sospeso), quindi da ben 8 anni, con termini sforati e nuova data di ... corriereadriatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Quattro Cantieri Aperti Opere