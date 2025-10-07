Quattro cantieri aperti per opere di protezione
Accelerata nelle opere a protezione delle emergenze idriche in città. Dopo gli interventi avviati nei giorni scorsi lungo il fiume Lamone, nella zona dell’Orto Bertoni e nell’area del Borgo attorno a via Cimatti, Faenza conta oggi ben quattro cantieri aperti. L’obiettivo è arrivare preparati alla stagione autunnale e invernale, per dare protezione idraulica al centro abitato. Ieri mattina, un sopralluogo congiunto del personale del Comune e della Protezione civile dell’Unione della Romagna Faentina nella zona di via Cimatti è stata l’occasione per verificato l’avanzamento dei lavori. Nel cantiere tra via Cimatti e via Santa Lucia, la ditta incaricata ha iniziato l’abbattimento dei filari di pioppi, un’operazione che affianca l’ultimazione della realizzazione dell’area allagabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
