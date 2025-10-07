Quattro anni di impegno per la salute | Despar rinnova la partnership con Komen Italia
Per il quarto anno consecutivo, Maiora, azienda leader della GDO nel centro-sud Italia con l’insegna Despar, rinnova la sua collaborazione con Komen Italia, associazione attiva dal 2000 nella lotta ai tumori del seno, attraverso il progetto “La Carovana della Prevenzione”, il Programma Nazionale. 🔗 Leggi su Baritoday.it
