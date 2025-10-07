"Siamo la novità di questa tornata elettorale. Bene il campo largo, ma non vogliamo essere i satelliti del Pd". Questo è l’inizio del discorso dell’onorevole Andrea Quartini del Movimento 5 Stelle, arrivato a sostegno dei candidati al consiglio regionale Luca Giacomelli, Daniela Castiglione, Alfredo Velasco, candidati con Pd dopo l’alleanza del ’campo largo’. "Siamo contro una destra sempre più ostile che si occupa dei propri interessi - afferma l’onorevole pentastellato -. Rispetto ai bisogni del Paese questa destra sta facendo poco. I problemi reali del paese non vengono affrontati. La nostra risposta alla situazione internazionale è stata umana rispetto alla destra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quartini chiarisce le posizioni: "Campo largo sì, ma non satelliti"