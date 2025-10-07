Quartieri Spagnoli incendio davanti alla Fondazione Foqus | fiamme da fuochi d’artificio

Cassonetti in fiamme nella notte nei Quartieri Spagnoli. Blackout a Montecalvario, ma nessun danno alla struttura. Foqus rassicura: “Nessun atto doloso, attività regolari”. Momenti di paura la scorsa mezzanotte davanti alla Fondazione Foqus, nei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove alcuni cassonetti della carta posizionati all’ingresso della struttura sono stati avvolti dalle fiamme. Secondo le prime . 🔗 Leggi su 2anews.it

quartieri spagnoli incendio davantiNapoli, Quartieri Spagnoli: incendio devastante alla Fondazione Foqus - Un atto di teppismo irresponsabile, presumibilmente legato all'uso sconsiderato di fuochi d’artificio per una "serenata", ha innescato un violento incendio ... Secondo napolivillage.com

quartieri spagnoli incendio davantiIncendio a Fondazione Foqus: paura ai Quartieri Spagnoli di Napoli - Tanti saluti alla pensione di reversibilità, la vittoria in Cassazione spiana la strada all’INPS: ecco chi perderà ... Si legge su msn.com

