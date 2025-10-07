Quarta edizione per l' Expo dei produttori liguri di Coop con 70 aziende da tutta la regione

Genovatoday.it | 7 ott 2025

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, il complesso commerciale Mercato Corso Sardegna ospiterà la quarta edizione dell’Expo dei produttori liguri, promosso da Coop Liguria per dare visibilità alle imprese locali.La galleria e la corte interna del complesso commerciale, nato dal recupero dell’ex. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

quarta edizione expo produttoriQuarta edizione per l'Expo dei produttori liguri di Coop con 70 aziende da tutta la regione - La galleria e la corte interna del complesso commerciale, nato dal recupero dell’ex mercato della frutta e della verdura di Genova, ospiteranno 70 produttori da tutta la regione, pronti a mettere in ... Si legge su genovatoday.it

A Genova torna l’Expo dei produttori liguri: showcooking, degustazioni e territorio protagonisti al Mercato di Corso Sardegna - Dal 10 al 12 ottobre l'Expo sarà aperto venerdì e sabato dalle 17 alle 23 e domenica dalle 17 alle 22. Lo riporta telenord.it

