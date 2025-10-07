Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 07 Ottobre 2025, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 0,312 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 32,97 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione (1 MWh = 10,7 Smc). Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una leggera ripresa dopo aver toccato i minimi mensili. Dal 01 Ottobre 2025, quando il valore era di 32,66 €MWh (0,305 €Smc), si è assistito a una fase di stabilizzazione con oscillazioni contenute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento