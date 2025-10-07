Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 07 Ottobre 2025, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 0,312 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 32,97 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione (1 MWh = 10,7 Smc). Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una leggera ripresa dopo aver toccato i minimi mensili. Dal 01 Ottobre 2025, quando il valore era di 32,66 €MWh (0,305 €Smc), si è assistito a una fase di stabilizzazione con oscillazioni contenute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: vale - oggi
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Tanti tifosi oggi si accodano alle lamentele di #Tudor sul calendario. Che magari hanno anche dei fondamenti. Ma io ricordo un allenatore vincente della #Juventus che diceva: "Un'avversaria vale l'altra, un giorno vale l'altro. Diteci quando e con chi dobbiamo - X Vai su X
Quanto vale oggi la Juventus? Diteci la vostra! Si avvicina il giorno dell’aggiornamento valori di mercato e i tifosi si scatenano Molti bianconeri sono tra i giocatori più discussi nel forum! Ecco l’attuale tendenza nei commenti… (ma occhio: la media non f Vai su Facebook