Quanto guadagnano Milan e Como per giocare in Australia | tutte le squadre di Serie A avranno un premio

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan e Como intascheranno un premio per giocare la partita di campionato in Australia, ma non saranno le uniche due squadre a guadagnare soldi dall'evento storico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guadagnano - milan

De Winter Juve, dalla cessione al Milan ci guadagnano anche i bianconeri: spunta quella percentuale che rimpingua le casse di Madama! Tutti i dettagli

Milan-Como in Australia, quanto guadagnano i club della Serie A

Quanto guadagnano Milan e Como per giocare in Australia: tutte le squadre di Serie A avranno un premio - Secondo Calcio e Finanza i guadagni saranno intorno ai 12 milioni di euro per questo singolo evento, ma i ... Riporta fanpage.it

guadagnano milan como giocareMilan-Como in Australia: quanto guadagnano le due squadre e tutti gli altri club di Serie A - La gara valevole per la 24esima giornata di campionato di Serie A si giocherà all'Optus Stadium il prossimo 7 o 8 febbraio, quando lo Stadio Meazza sarà ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Guadagnano Milan Como Giocare