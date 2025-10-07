Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, ovvero il prezzo medio di acquisto dell’energia sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 7 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,1126 €kWh (pari a 112,610182 €MWh). Negli ultimi mesi, il PUN ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra minimi di circa 0,051 €kWh ( 4 Maggio 2025 ) e massimi che hanno superato 0,18 €kWh ( 11 Dicembre 2024 ). Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto sottoscritto con il fornitore, includendo anche costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e IVA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

