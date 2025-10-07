Quando si può usare la corsia d' emergenza sulle autostrade e a scorrimento veloce
Il transito non è mai consentito se non ai mezzi di servizio, d'emergenza e delle forze dell'ordine. Si può sostare, per tre ore al massimo, in caso di necessità. Come tenere un comportamento corretto ed evitare le "pesanti" sanzioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
