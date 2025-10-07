Quando si prevede che Lisandro Martinez tornerà alla squadra del Manchester United mentre emerge l’ultimo aggiornamento degli infortuni

Sito inglese: Il difensore del Manchester United Lisandro Martinez continua a lavorare sodo dietro le quinte prima di un promesso di speranza alla squadra quest’anno. Martinez ha subito un infortunio all’ACL a febbraio durante la sconfitta per 2-0 del Manchester United contro Crystal Palace. L’ACL rotto lo ha tenuto fuori combattimento da allora, con il giocatore che torna all’allenamento all’aperto leggero a luglio. (Foto di Ash DonelonManchester United tramite Getty Images) Lisandro Martinez potrebbe tornare alla squadra del Manchester United il mese prossimo. Secondo The Sun, Martinez è stato sottoposto a sessioni di addestramento individuali come parte della sua fase di riabilitazione finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com