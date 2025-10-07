Quando rientra Thuram? Il francese ha messo nel mirino la sfida con…
Quando rientra Thuram? Marcus Thuram lavora senza sosta per tornare protagonista con la maglia dell’ Inter. Dopo l’infortunio muscolare rimediato nel secondo tempo della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, l’attaccante francese è determinato a rientrare il prima possibile. Il giorno cerchiato in rosso sul calendario è sabato 18 ottobre, data della trasferta all’ Olimpico contro la Roma. In quell’occasione saranno passati 18 giorni dal problema alla coscia sinistra, diagnosticato come una lesione di basso grado. Il francese, rimasto a Milano per proseguire il percorso di riabilitazione, sta seguendo un programma personalizzato con l’obiettivo di anticipare i tempi di recupero senza correre rischi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Juventus, verso il Villarreal: Bremer ok, Thuram in dubbio. Conceição rientra in gruppo, Tudor studia l’attacco
Juventus, infermeria: Thuram e Bremer a parte, Conceição rientra in gruppo
L’Inter perde Thuram: risentimento al bicipite femorale. Rientra il 25 ottobre col Napoli
Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal - Infortunio Thuram, il fastidio al polpaccio riscontrato dal francese non spaventa lo staff della Juve, ma la giornata di oggi sarà cruciale Rientra l’allarme per Khéphren Thuram alla Juventus. Come scrive juventusnews24.com
Inter, infortunio Thuram peggio del previsto: i tempi di recupero del francese - Infortunio Thuram, risentimento muscolare al bicipite femorale: fuori 20 giorni, l'Inter proverà a recuperarlo per il Napoli ... Scrive sportpaper.it