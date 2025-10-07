Quando rientra Thuram? Il francese ha messo nel mirino la sfida con…

Quando rientra Thuram? Marcus Thuram lavora senza sosta per tornare protagonista con la maglia dell’ Inter. Dopo l’infortunio muscolare rimediato nel secondo tempo della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, l’attaccante francese è determinato a rientrare il prima possibile. Il giorno cerchiato in rosso sul calendario è sabato 18 ottobre, data della trasferta all’ Olimpico contro la Roma. In quell’occasione saranno passati 18 giorni dal problema alla coscia sinistra, diagnosticato come una lesione di basso grado. Il francese, rimasto a Milano per proseguire il percorso di riabilitazione, sta seguendo un programma personalizzato con l’obiettivo di anticipare i tempi di recupero senza correre rischi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it