Quando mi hanno chiamato per il Nobel non ho risposto ho visto il numero svedese e pensavo fosse spam L’ho spento e sono tornata a dormire | la confessione di Mary Brunkow

La telefonata più importante della vita di uno scienziato arriva quasi sempre nel cuore della notte, da un numero sconosciuto con prefisso svedese. Ma per Mary Brunkow, premiata con il Premio Nobel per la Medicina 2025, quella telefonata ha rischiato di perdersi nell’etere, scambiata per una fastidiosa chiamata spam. “Mi ha squillato il telefono e ho visto un numero dalla Svezia. Ho pensato: beh, è solo spam o qualcosa del genere. Così ho disattivato il telefono e sono tornata a dormire”. È il racconto esilarante che la scienziata ha fatto ad Adam Smith, direttore scientifico di “Nobel Prize Outreach”, nella consueta intervista che segue l’annuncio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Quando mi hanno chiamato per il Nobel non ho risposto, ho visto il numero svedese e pensavo fosse spam. L’ho spento e sono tornata a dormire”: la confessione di Mary Brunkow

