Quando l' oceano scavalcò le Ande
il 12 ottobre 2025. Risolto l’enigma del diluvio universale? Realtà o fantasia? Un viaggio affascinante tra storia, mito e scienza. Claudio Barbiero ci guiderà tra testi antichi, scoperte archeologiche e ipotesi sorprendenti. Un'occasione unica per scoprire. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: oceano - scavalc
Ande, foresta. Oceano. Paradiso Colombia - All'ente nazionale del turismo colombiano non manca l'ironia nel promuovere un paese ricco di meraviglie storiche e naturali, ma noto al mondo per il ... repubblica.it scrive
Viaggio in Cile, tra le Ande e l’oceano - Se state pensando al vostro prossimo viaggio sappiate che il Cile è il paese consigliato per il 2018 secondo la classifica stilata dalla celebre guida Lonely Planet. Secondo luccaindiretta.it