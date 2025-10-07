Un taglio del nastro molto partecipato quello in via Nazionale 151, a Pianoro, per il nuovo supermercato Conad: uno spazio moderno pensato per offrire alla comunità un’esperienza di spesa completa, con grande attenzione alla sostenibilità. L’offerta commerciale si caratterizza per l’attenzione ai reparti freschi e freschissimi, da sempre fiore all’occhiello della cooperativa. L’ortofrutta presenta una vasta gamma di referenze a km 0 e biologiche, quarta e quinta gamma, oltre a una sezione dedicata a piante e fiori. La pescheria, a libero servizio, include anche diverse preparazioni realizzate internamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qualità e sostenibilità. Apre il nuovo Conad