Quali sono le migliori aziende dove lavorare in Emilia Romagna? Cinque tra le prime 20 in Italia
Bologna, 7 ottobre 2025 – La Granarolo di Bologna conquista il podio delle migliori 100 aziende in cui lavorare in Italia. L’azienda è terza secondo la classifica di ‘Italy’s Best Employers 2026’, frutto di oltre 300mila valutazioni dei dipendenti su clima e soddisfazione lavorativa. Al primo e secondo posto ci sono Lavazza e Sorgenia. Ma ci sono altre emiliano-romagnole ben posizionate tra le prime venti. Si tratta di realtà importanti del tessuto economico e sociale dell’ Emilia Romagna che coniugano ambiente lavorativo di qualità, innovazione e riconoscimenti nazionali. Tra queste spiccano oltre a Granarolo, Barilla (Parma), Lamborghini (Bologna), Ferrari (Modena) e il Policlinico Sant’Orsola?Malpighi (Bologna). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
