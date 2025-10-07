Qualcomm rileva la piattaforma italiana open source Arduino

Roma, 7 ott. (askanews) – Il gruppo informatico statunitense Qualcomm Technologies rileva Arduino, la piattaforma italiana di schede, dispositivi e software open source. Con un comunicato, Qualcomm spiega che l’operazione accelererà la sua strategia focalizzata su nuove soluzioni e su tecnologie di punta a facile accesso per gli sviluppatori. Il perfezionamento dell’acquisizione è sottoposto all’approvazione delle autorità competenti, precisa la società. Integrando le tecnologie e i sistemi Arduino nelle sue infrastrutture di calcolo, grafica, e intelligenza artificiale, Qualcomm punta a rafforzare le sue capacità di stimolare sviluppo e produttività nelle aziende. 🔗 Leggi su Ildenaro.it