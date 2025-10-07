Putin furioso per i Tomahawk a Kiev Tajani smorza | Ma quale escalation è solo politica

Peskov parla di “seria escalation” e minaccia conseguenze, ma il ministro italiano invita alla calma: “Non c’è nessun pericolo immediato, la Russia gioca la sua partita diplomatica”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

