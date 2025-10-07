Mentre le piazze Pro Pal promuovo a pieni voti Francesca Albanese, alcuni esponenti del Pd mettono un punto fermo sull'operato della relatrice speciale Onu per i territori della Palestina: “Non penso sia l'ora dei protagonismi individuali”, dichiara al Foglio il senatore Filippo Sensi. A quanto pare, non è piaciuta la frase di Albanese sulla senatrice Liliana Segre, definita da quest'ultima poco “lucida” sul genocidio, tantomeno il rimbrotto al sindaco di Reggio Emilia, con il quale poi si è scusata. “È una figura molto polarizzante e divisiva”, dichiara a Repubblica Elisabetta Gualmini. Sensi: “Non è l'ora dei protagonismi” Sensi sembra essere molto scettico sulla relatrice: “Credo, come mostrano anche le piazze, che sia più importante che questa spinta venga raccolta da chi sta lavorando alla pace per fare presto - afferma -. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pure nel Pd sono stufi dell'arroganza di Albanese: “Troppo protagonismo, non aiuta la pace”