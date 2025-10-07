Punto importante dato un segnale | il campionato è lungo

A suonare la carica al Castelfidardo a Termoli è stato Manu Morais autore di una doppietta al Cannarsa. Dove ha aperto e chiuso le realizzazioni in una sfida terminata con quattro reti e un punto a testa. Il primo stagionale per il Castelfidardo grazie alla doppietta dell’attaccante venezuelano con nazionalità portoghese (il primo gol di testa, il secondo di destro). "Sono molto felice per i due goI - attacca Morais, classe 1998 -. È un punto importante, perché venivamo da una serie di sconfitte e volevamo dare un segnale. Il campionato è lungo e ogni punto può fare la differenza". Soprattutto per il morale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

