Punto importante dato un segnale | il campionato è lungo

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A suonare la carica al Castelfidardo a Termoli è stato Manu Morais autore di una doppietta al Cannarsa. Dove ha aperto e chiuso le realizzazioni in una sfida terminata con quattro reti e un punto a testa. Il primo stagionale per il Castelfidardo grazie alla doppietta dell’attaccante venezuelano con nazionalità portoghese (il primo gol di testa, il secondo di destro). "Sono molto felice per i due goI - attacca Morais, classe 1998 -. È un punto importante, perché venivamo da una serie di sconfitte e volevamo dare un segnale. Il campionato è lungo e ogni punto può fare la differenza". Soprattutto per il morale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

punto importante dato un segnale il campionato 232 lungo

© Ilrestodelcarlino.it - "Punto importante, dato un segnale: il campionato è lungo"

In questa notizia si parla di: punto - importante

L’aeroporto di Perugia: un importante punto di riferimento per la mobilità regionale e il turismo umbro

Vlahovic Juve, Cosatti fa il punto: «Bianconeri pronti ad ascoltare le proposte, ce n’è una importante dalla Serie A. Ma altri giocatori sono più vicini ad andare via»

Modena-Avellino 1-1, Sounas: «Un punto importante, il gruppo non ha mollato»

punto importante dato segnale"Punto importante, dato un segnale: il campionato è lungo" - A suonare la carica al Castelfidardo a Termoli è stato Manu Morais autore di una doppietta al Cannarsa. Riporta ilrestodelcarlino.it

punto importante dato segnaleSEGNALE importante: l’azionario USA rischia di essere troppo CARO! - Analisi Mercato di riguardo: Chevron Corp, Coca- Si legge su it.investing.com

Cerca Video su questo argomento: Punto Importante Dato Segnale