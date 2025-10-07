Punta la pistola ad aria compressa alla moglie
Torna a casa ubriaco e riempie di botte la moglie. Contro di lei avrebbe lanciato un tavolo da cucina e le sedie, per poi farla cadere a terra continuando a prenderla a calci. L’uomo avrebbe preso una pistola ad aria compressa da un cassetto e, puntandogliela addosso, le avrebbe detto: "Sei fortunata che non è una pistola vera altrimenti saresti già morta". La minaccia sarebbe andata anche oltre, con la promessa "comunque sarai morta, io ti ammazzo". La moglie è stata soccorsa dal 118 e ha riportato una prognosi di sette giorni. Medicata al pronto soccorso di Senigallia avrebbe ricevuto un messaggio vocale mentre era ancora in ospedale, dove lui diceva: "Se entro dieci minuti non mi porti le chiavi delle macchine vengo lì e sparo a tutti, così impari a vivere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: punta - pistola
Punta la pistola in faccia alla vicina
Paura nel Sannio: ladro punta la pistola in faccia al proprietario, razzia di oro e gioielli
Punta la pistola oltre il bancone e si fa consegnare soldi e medicine
Versilia, terrore al distributore di benzina: gli punta la pistola alla testa e lo rapina Vai su Facebook
Evade dai domiciliari e punta la pistola contro il vicino di casa https://ift.tt/KsZlW8w - X Vai su X
Latina: donna denunciata per minacce e possesso di pistola ad aria compressa priva del tappo rosso - A Latina, una donna di 29 anni è stata denunciata dai Carabinieri per minacce e porto di pistola ad aria compressa senza tappo rosso. Lo riporta latinaquotidiano.it
Punta pistola ad aria compressa contro i turisti, attimi di terrore all'Argentario - L'uomo, che poi si è allontanato, è stato individuato: si tratta di un pregiudicato Grosseto, 11 marzo 2015 - Secondo lanazione.it