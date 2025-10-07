Torna a casa ubriaco e riempie di botte la moglie. Contro di lei avrebbe lanciato un tavolo da cucina e le sedie, per poi farla cadere a terra continuando a prenderla a calci. L’uomo avrebbe preso una pistola ad aria compressa da un cassetto e, puntandogliela addosso, le avrebbe detto: "Sei fortunata che non è una pistola vera altrimenti saresti già morta". La minaccia sarebbe andata anche oltre, con la promessa "comunque sarai morta, io ti ammazzo". La moglie è stata soccorsa dal 118 e ha riportato una prognosi di sette giorni. Medicata al pronto soccorso di Senigallia avrebbe ricevuto un messaggio vocale mentre era ancora in ospedale, dove lui diceva: "Se entro dieci minuti non mi porti le chiavi delle macchine vengo lì e sparo a tutti, così impari a vivere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Punta la pistola ad aria compressa alla moglie