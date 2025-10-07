Punta la pistola ad aria alla moglie | Sei fortunata che non è vera altrimenti saresti già morta

Anconatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SENIGALLIA – Botte alla moglie quando tornava a casa ubriaco. Per dieci anni la donna, 60 anni, avrebbe subito maltrattamenti dal marito che una sera l'avrebbe anche minacciata con una pistola ad aria compressa. "Sei fortunata che non è una pistola vera altrimenti saresti già morta”. In quella. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: punta - pistola

Punta la pistola in faccia alla vicina

Paura nel Sannio: ladro punta la pistola in faccia al proprietario, razzia di oro e gioielli

Punta la pistola oltre il bancone e si fa consegnare soldi e medicine

punta pistola aria mogliePunta la pistola ad aria compressa alla moglie - Il messaggio mentre lei è in ospedale: "Vengo lì e sparo a tutti" ... Lo riporta msn.com

punta pistola aria mogliePistola contro la moglie: giù botte, va a processo. Ecco cosa è successo - ANCONA Il litigio furioso scoppiato tra le mura domestiche, il lancio dei mobili e poi il gesto choc: la pistola (giocattolo) puntata contro la moglie. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Punta Pistola Aria Moglie