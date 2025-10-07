Pulizia delle pareti rocciose e messa in sicurezza il Comune interviene in quattro zone critiche
Il Comune ha approvato il DIP per una serie di interventi fondamentali: iniziative di disgaggio e pulizia delle pareti rocciose nelle aree più fragili dei nostri villaggi.Questi interventi, del valore di € 160.000,00, saranno realizzati in punti critici dei nostri villaggi, dove il rischio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
